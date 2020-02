Klinsmann 'surpreende' Hertha e apresenta a demissão após 10 jogos

O treinador Jürgen Klinsmann apresentou esta terça-feira a demissão do cargo no Hertha Berlim, apenas dois meses e meio após ter tomado conta da equipa, 14.ª classificada na Liga alemã.

"Estamos surpreendidos com o que aconteceu hoje de manhã. Não tínhamos qualquer indicação disto, especialmente depois do apoio demonstrado numa atarefada janela de transferências de 'inverno'. Daremos mais informações assim que possível", informou Michael Preetz, diretor do clube.

Na nota na sua página oficial na internet, o Hertha refere ter sido informado por Klinsmann hoje de manhã e que Alexander Nouri assumirá de imediato funções de treinador interino.

O antigo internacional alemão, de 55 anos, esteve à frente do Hertha desde o final de novembro, com nove jogos na Bundesliga e um na Taça da Alemanha, competição em que foi eliminado nos oitavos de final, após prolongamento, pelo Schalke.