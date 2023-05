Klopp nervoso com jogo que decidirá título alemão: «Vou ficar feliz se o Dortmund vencer»

O alemão Jürgen Klopp reconheceu, esta sexta-feira, estar "um pouco nervoso" em relação ao jogo do título na Alemanha, em que o Borussia Dortmund recebe no sábado o Mainz, na última jornada da Bundesliga."Para ser honesto, estou um pouco nervoso. Neste caso, vou ficar feliz se o Dortmund vencer, por uma vez, o Mainz. Sem problema", indicou o treinador do Liverpool, último campeão pelo Dortmund, mas com forte ligação emocional ao Mainz.

Jürgen Klopp fez grande parte da carreira de jogador no Mainz, entre 1990 e 2001, e treinou também a equipa, de 2001/02 até 2007/08, antes de assumir o comando técnico do Borussia Dortmund, durante sete temporadas.

Quando questionado hoje se estava a seguir a luta pelo título na Alemanha, com o Borussia Dortmund a passar para a liderança na 33.ª e penúltima jornada e com grandes hipóteses de ser campeão, Klopp mostrou estar muito a par.

"Claro, não estou morto. Estou muito vivo", disse o treinador, na véspera da última jornada da Bundesliga, para a qual o Borussia Dortmund parte com 70 pontos, mais dois do que o Bayern Munique, que no sábado visita o Colónia.

Caso vença na receção ao Mainz, a partir das 14:30, o Dortmund conquistará o título de campeão da Alemanha pela nona vez, sendo que um empate ou uma derrota até lhe poderão chegar, caso o Bayern não vença o seu jogo à mesma hora.

Desde os títulos de 2010/11 e 2011/12, ambos com Klopp à frente do Borussia, o Bayern Munique somou 10 campeonatos consecutivos, de 2012 a 2022.

"Já foi há muito tempo. Posso imaginar que o Bayern veja isso de forma diferente, mas não é divertido ser sempre a mesma equipa a vencer a liga. E sabemos que na próxima época o Bayern vai atacar de todas as formas", considerou Klopp.