Kovac compara situação do Bayern com a do Benfica: «Também não têm jogado muito bem»

Niko Kovac vive uma situação 'a prazo' no Bayern Munique. Os bávaros ocupam o 5.º lugar na Bundesliga, a 9 pontos do líder Borussia Dortmund, e o presidente do clube, Uli Hoeness, deixou no ar a possibilidade de o técnico não continuar para lá do jogo com as águias . Questionado esta segunda-feira sobre a importância do jogo da Liga dos Campeões frente aos encarnados para o seu futuro (amanhã, 20 horas), Kovac foi breve."Quando se não tem sucesso somos sempre criticados, especialmente num clube como o Bayern. Precisamos de um ponto mas queremos ganhar. É esse o nosso objetivo e é a mensagem que passamos sempre aos jogadores. Sou um lutador e sempre fui durante a minha vida. Sempre soube como me impor e persistir. Desistir não faz parte do meu vocabulário", afirmou em conferência de imprensa.E sublinhou: "Não sei como o Benfica vai jogar amanhã. O Benfica está numa situação neste momento... Estão em 4.º, não têm jogado muito bem. A situação é similar como aqui"."O Benfica tem uma boa equipa e já tínhamos visto isso no outro jogo. Tem jogadores com técnica e podem criar perigo. Tem de ganhar para manter a esperança viva e passar aos oitavos-de-final. Têm de jogar ao ataque, mas não vai ser assim desde o primeiro minuto", analisou.Novac assegurou não ter falado com Hoeness depois do empate com o Fortuna Düsseldorf (3-3), mas reafirmou o seu descontentamento com a situação que está a viver. "Estamos a sofrer golos que não podem acontecer e tenho pena, em particular, pelo Neuer, que em 20 remates sofreu 17 golos".A braços com vários jogadores lesionados, Kovac fala agora numa questão de... sobrevivência. "É verdade que temos muitas ausências. E ainda há o Coman, que também está fora. Thiago e James também estão de fora e só hoje vamos decidir sobre o Gnabry. E não sei se outro ainda vai adoecer, mas espero que não. Temos de 'sobreviver' com o que temos, mas mesmo assim podemos ganhar ao Benfica", apontou.E voltou ao empate com o Düsseldorf: "Foi uma grande desilusão e fiquei zangado. Deu para perceber. Contra Augsburgo, Friburgo e Fortuna perdemos pontos nos últimos minutos. A situação seria outra. Analisamos sempre todos os jogos e vimos os erros que cometemos. Têm-se repetido, mas não devemos colocar tudo em causa. Tivemos bons momentos no último jogo e frente ao Benfica espero um bom jogo, com os jogadores a jogarem no limite".