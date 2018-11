Kovac não sente lugar em risco

Uma eventual derrota no clássico em Dortmund deixará o Bayern a sete pontos do líder, ao fim de apenas 11 jornadas. Figura pouco consensual em Munique, Niko Kovac assegura que não sente o lugar no comando dos bávaros em risco. "Há dois anos, disputei a permanência no Eintracht Frankfurt. Isso é que é pressão. A tensão está sempre presente, mas não sinto medo ou pressão", sublinhou o técnico do adversário do Benfica no grupo da Champions, que ainda não decidiu se apostará em Renato Sanches no onze.

Sobre o embate de hoje, Kovac considera o Dortmund "favorito", mas, confrontado com o melhor rendimento do rival na Bundesliga – única equipa ainda sem qualquer derrota –, deixou um aviso: "Talvez o Borussia ainda não tenha tido um adversário como o Bayern." O histórico de confrontos é claramente favorável aos bávaros (45 vitórias em 98 duelos para o campeonato), vencedores em três das últimas cinco visitas a Dortmund. Na última época, então sob o comando de Heynckes, o Bayern ganhou por 3-1, com golos de Alaba, Robben e Lewandowski.