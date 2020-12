Lehmann arrasado: minimiza efeitos da covid-19 e é 'obrigado' a apagar publicação no Twitter

A covid-19 já provocou mais de 1,6 milhões de mortes em todo o Mundo e, na Alemanha, são já mais de 22 mil os óbitos a lamentar. Mesmo perante estes números, Jens Lehmann, antigo guarda-redes alemão, preferiu minimizar os efeitos do novo coronavírus e numa publicação no Twitter - que foi 'obrigado' a apagar - lançou uma autêntica confusão.





"Em 2017, lamentámos 23 mil mortes devido aos efeitos da gripe. Nessa altura, ninguém reparou. Agora, lamentamos apenas a mesma taxa de mortalidade de 0,028 por cento da população. Mantém-te saudável e tem um feliz Natal", escreveu o ex-guardião tendo sido rápida e ferozmente criticado pelos seguidores.Ora, também os adeptos do Hertha Berlim, onde Lehmann é membro da direção, se distanciaram da posição do antigo guarda-redes que esteve infetado com covid-19 em março. "Foi tão suave como uma gripe", disse nessa altura.