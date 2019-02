Leipzig agrava crise do Hannover e cimenta 4.º posto na Bundesliga

O Leipzig, do internacional português Bruma, venceu esta sexta-feira por 3-0 na visita ao aflito Hannover e cimentou o quarto lugar na liga alemã, em jogo da 20.ª jornada.O extremo luso regressou às opções do técnico Ralf Rangnick, após lesão, embora não tenha saído do banco de suplentes, de onde assistiu ao tento inaugural, da autoria de Marcel Halstenberg, aos 45+3 minutos, de grande penalidade.No segundo tempo, o Leipzig aumentou a vantagem através de um 'bis' do defesa e 'capitão' Willi Orban, aos 64 e 85 minutos, num encontro que marcou a estreia de Thomas Doll à frente do Hannover.Com este triunfo, o Leipzig mantém-se no quarto posto da prova, com 37 pontos, menos dois do que o terceiro colocado, Borussia Moenchengladbach, que no sábado visita o Schalke 04, e mais seis do que o quinto, Eintracht Frankfurt, que no mesmo dia recebe o líder Borussia Dortmund.Já o Hannover somou a quarta derrota seguida (a sétima nos últimos 10 encontros) e segue no 17.º e penúltimo lugar da 'Bundesliga', com os mesmos 11 pontos do último, Nuremberga, que tem menos um jogo.