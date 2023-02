Leipzig de André Silva elimina Hoffenheim de Eduardo Quaresma na Taça da Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O RB Leipzig de André Silva bateu esta quarta-feira o Hoffenheim de Eduardo Quaresma (suplente não utilizado), por 3-1, e garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça da Alemanha.

Foi desde muito cedo que o Leipzig se colocou em vantagem, graças a um golo de Forsberg ao minuto 8. A vantagem do marcador viria a aumentar ainda antes do intervalo, com Laimer a atirar certeiro para o 2-0 aos 41 minutos.

Na segunda parte, o Hoffenheim reduziu por Dolberg, aos 77 minutos, mas a esperança de poder discutir o apuramento para a próxima eliminatória da Taça da Alemanha desvaneceu passados sete minutos, quando Timo Werner apontou o 3-1 final (84'), que confirmou a continuidade da turma de Leipzig em prova.

Ainda antes dos 90', Stanley Nsoki viu o segundo cartão amarelo no jogo (86') e acabou por deixar a formação visitante com 10 jogadores até ao apito final.



RB Leipzig junta-se a Union Berlim, de Diogo Leite, e Estugarda, de Gil Dias e Tiago Tomás, na próxima fase da competição.