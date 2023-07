Leipzig desilude em teste duplo

No dia em que anunciou a renovação do técnico Marco Rose até 2025, o RB Leipzig, com Fábio Carvalho a titular, perdeu (0-1) com o Ipswich Town, do 2º escalão inglês. Ainda sem o lesionado André Silva, a turma alemã empatou em seguida com o Werder Bremen (0-0), na Innsbruck Cup, torneio triangular que foi ganho pelo Ipswich após empatar (1-1) com o Bremen.

Já o Union Berlin, sem Diogo Leite, também perdeu (1-2) com os cipriotas do Paphos. Em ação esteve também o Al Rayyan, de Leonardo Jardim, que empatou (3-3) com o Al Wasl – os ex-benfiquistas Rodrigo e Seferovic marcaram.