Leipzig em teste frente ao Bayern

Com deslocação ao Estádio da Luz agendada para 3ª feira, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, o RB Leipzig enfrenta hoje um dos testes mais exigentes da temporada. "O jogo não é decisivo mas uma vitória trará muita confiança. Mesmo a vencer por 2-0 frente ao Bayern, tens de dar o máximo", garantiu o técnico Julian Nagelsmann, que soma por vitórias os três jogos já disputados na Bundesliga e pretende cavar um fosso de 5 pontos para os bávaros, assim como manter a liderança.

"Depois do jogo queremos estar em primeiro. Eles vão puxar-nos até ao limite mas somos os campeões", afirmou Niko Kovac, que não sabe se pode contar com Coutinho, que cumpriu dois jogos pela seleção brasileira nos EUA. "Todos têm de dar 100% e terei de falar com o jogador para saber a sua condição física."

No arranque da 4ª ronda da Bundesliga, o Wolfsburgo empatou na deslocação a Düsseldorf (1-). Giesselmann, aos 16’, deu vantagem aos da casa, mas Weghorst igualou aos 29’ e assegurou um ponto.