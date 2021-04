Leipzig garante final da Taça da Alemanha com golo aos 120'+1

O Leipzig apurou-se esta sexta-feira para a final da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer por 2-1 o Werder Bremen, graças a um golo decisivo do suplente Emil Forsberg, em tempo de compensação do prolongamento, aos 120+1 minutos.

Após o nulo (0-0) que se registou no tempo regulamentar da primeira meia-final, o Leipzig adiantou-se no marcador aos 93 minutos, por intermédio do sul-coreano Hee-Chan Hwang, avançado que tinha sido lançado por Julian Nagelsmann, aos 90.

Contudo, o Werder Bremen repôs a igualdade, aos 106 minutos, num lance em que Leonardo Bittencourt capitalizou um erro do central francês Dayot Upamecano, futuro reforço do Bayern Munique, tirou o guarda-redes Gulácsi do caminho e marcou para a formação da casa.

As substituições operadas por Nagelsmann não poderiam ter sido mais certeiras, já que, aos 114 minutos, colocou Emil Forsberg em campo e o médio sueco assegurou o triunfo dos 'touros vermelhos', aos 120+1, precisamente após assistência de Hee-Chan Hwang.

O Leipzig garante, assim, a segunda presença na final da Taça da Alemanha, dois anos depois de ter sido derrotado pelo Bayern Munique na decisão de 2018/19.

Na outra meia-final, o Borussia Dortmund vai receber, no sábado, o Holstein Kiel, da II Liga germânica.