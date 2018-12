Leipzig goleia e continua no quarto lugar

O Leipzig recebeu e venceu este domingo o Mainz por 4-1 e continua em posição de acesso à Champions, à frente do Eintracht Frankfurt, que bateu o Bayer Leverkusen (2-1), na 15.ª jornada da liga alemã.Com Bruma a ser lançado na partida apenas nos últimos instantes, o Leipzig chegou ao triunfo com golos do dinamarquês Poulsen, que bisou aos 14 e 19 minutos, e de Werner, que 'imitou' o seu colega de equipa e também assinou dois golos, aos 74 e 88. O austríaco Onisiwo fez o único tento do Mainz, aos 38.Com este resultado, o Leipzig continua no quarto posto da 'Bundesliga', agora a apenas dois pontos do segundo lugar, que é partilhado por Bayern Munique e Borussia Mönchengladbach, e com dois de vantagem sobre o Eintrach Frankfurt, que segue em quinto após o triunfo sobre o Bayer Leverkusen.No jogo que encerrou a ronda, e sem contar com os portugueses Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência, a formação de Frankfurt chegou à vitória com golos de Costa, aos 28 minutos, e do sérvio Kostic, aos 57.O Bayer Leverkusen ainda reduziu por Bellarabi, aos 65 minutos, mas não conseguiu fugir à derrota e continua em crise na 'Bundesliga', já que ocupa o 11.º lugar, a cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias.A prova é liderada de forma folgada pelo Borussia Dortmund, que soma mais nove pontos do que os segundos colocados.