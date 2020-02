Leipzig goleia na visita ao Schalke 04 e continua a um ponto do Bayern

O Leipzig foi este sábado ao reduto do Schalke 04 golear por 5-0 em duelo da 23ª jornada da liga alemã e continua a um ponto do líder Bayern Munique.

Momentaneamente apanhado no segundo lugar pelo Borussia Dortmund, que horas antes ganhou 2-0 em casa do Werder Bremen, o Leipzig 'esmagou' o adversário, começando logo no minuto inicial, com remate de fora da área do médio ofensivo austríaco Sabitzer.

O Leipzig só na última meia hora desfez todas as dúvidas no reduto do sexto classificado, com golos de Timo Werner (61'), Halstenberg (67'), do espanhol Angeliño (80') e do sueco Forsberg (89').

O Bayern Munique tinha vencido na sexta-feira (3-2) o lanterna-vermelha Paderborn e comanda com 49 pontos, mais um do que o Leipzig e quatro do que o Borussia Dortmund.

Dias depois de bater o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, por 2-1, o Dortmund só na segunda parte se conseguiu impor em casa do penúltimo.

O êxito chegou nos pés do defesa francês Zagadou, aos 52', em desvio oportuno à entrada da pequena área na sequência de um canto, e do jovem avançado norueguês Erling Haaland, aos 66, a responder, na mesma zona, a um cruzamento atrasado de Hakimi.

O Borussia Moenchengladbach 'escorregou' em casa com empate (1-1) caseiro ante o Hoffenheim e descolou, pois ficou com 43 pontos.

Os forasteiros igualaram já aos 90'+2, pelo brasileiro Lucas Ribeiro, depois de o Moenchengladbach ter desperdiçado a oportunidade do 2-0, em penálti aos 75 minutos, quando o francês Plea permitiu a defesa de Baumann.

O Colónia estava somente três pontos acima da 'linha de água', contudo hoje deu um passo importante rumo à tranquilidade com goleada, por 5-0, na visita ao Hertha Berlim, a quem igualou, com 26 pontos.

O Fortuna Dusseldorf aproveitou o menor fulgor do Friburgo para vencer em casa do rival por 2-0, conquistando três pontos importantes na luta do fundo da tabela, enquanto complicou as aspirações europeias do seu opositor.

O Bayer Leverkusen, advesário do FC Porto na Liga Europa, só joga domingo, recebendo o Augsburgo, sendo que o triunfo significa igualar o Borussia Moenchengladbach no quarto lugar.