Leipzig goleia Schalke 04 e iguala E. Frankfurt na liderança da Bundesliga

O Leipzig goleou este sábado o Schalke 04, por 4-0, em jogo da 3.ª jornada, e igualou o Eintracht Frankfurt na liderança provisória da Bundesliga.

Um golo na própria baliza do suplente Can Bozdogan, aos 31 minutos, abriu caminho ao triunfo do Leipzig, frente ao Schalke 04, que alinhou de início com o português Gonçalo Paciência.

Ainda na primeira parte, o espanhol Angeliño, aos 35, e o húngaro Wili Orban, aos 45+2, ampliou a vantagem para o Leipzig, que viria a selar a goleada por Halstenberg, aos 80, na conversão de uma grande penalidade, frente ao Schalke 04, que ainda não pontuou.

Com este triunfo, o Leipzig soma os mesmos sete pontos do Eintracht Frankfurt, de André Silva, que hoje venceu por 2-1 na receção ao Hoffenheim. As duas equipas podem ser ultrapassadas pelo Augsburgo, que soma duas vitórias nos dois primeiros jogos e no domingo visita o Wolfsburgo.

O Eintracht foi a primeira equipa a roubar pontos na presente edição da Bundesliga ao Hoffenheim, que até começou a vencer com um golo de Andrej Kramaric, mas permitiu a reviravolta, com tentos de Daichi Camada, aos 55, e do ex-sportinguista Bas Dost, aos 71, após assistência de André Silva, que foi titular no conjunto de Adi Hütter.