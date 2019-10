Leipzig proíbe jogadores de viajarem de avião nos dias de folga

O RB Leipzig anunciou esta semana uma nova medida no seu regulamento interno, na qual proíbe os jogadores de fazerem viagens de avião durante as suas folgas. A inesperada mundaça nas regras, tomada pela direção desportiva com a anuência da equipa técnica, visa essencialmente reduzir os níveis de stress e de cansaço do plantel, isto numa fase em que os alemães, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, entram numa fase bastante preenchida da temporada.





"Não gostamos que os jogadores voem nos dias de descanso de uma semana normal de treinos. Isso vai provocar-lhes stress e sobrecarga. Tentamos fazer-lhes ver que os dias de folga são para momentos de diversão e não como uma oportunidade para ir às compras a Paris ou a Nova Iorque", atirou Markus Kroesche, o diretor desportivo do clube, ao jornal 'Sport Bild'.De notar que esta proibição não se aplica no período de jogos de seleções, podendo nessa altura os jogadores viajarem da forma que bem entenderem. Isto, claro, caso tenham direito a folgas...