Leipzig quebra jejum ao quarto jogo

O Leipzig bateu (2-0) o Union Berlim e colocou ponto final num início de 2024 para esquecer. Openda e Sesko ditaram o regresso às vitórias de um conjunto que vinha de três derrotas seguidas desde a paragem de inverno. O triunfo coloca o Leipzig a um ponto do B. Dortmund e na luta pelo acesso à Champions. Trimmel ainda foi expulso do lado dos visitantes que não contaram com Diogo Leite devido a doença. Já o Wolfsburgo empatou (2-2) com o Hoffenheim. Sem o lesionado Tiago Tomás, Majer destacou-se ao bisar depois de saltar do banco aos 56’.