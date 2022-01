Leipzig triunfa na receção ao Wolfsburgo e ascende ao sexto lugar europeu

O Leipzig recebeu e venceu o Wolfsburgo, por 2-0, numa partida da 20.ª ronda da Liga alemã de futebol, e ascendeu à sexta posição, que dá acesso às competições europeias.

Após um primeiro tempo sem golos, foi já na reta final do desafio que o húngaro Willi Orban colocou os locais no comando do marcador, à passagem do minuto 76, uma vantagem que viria ser 'selada' pelos 'pés' do croata Josko Gvardiol, aos 84.

O internacional português André Silva atuou os 90 minutos na frente de ataque dos anfitriões.

Com esta vitória, a terceira consecutiva, o Leipzig passa a somar 31 pontos, os mesmos do Hoffenheim, enquanto o Wolfsburgo ocupa a 15.ª posição, a primeira acima da 'linha de água', com 21.

O líder isolado Bayern Munique, que no sábado viu o segundo classificado Borussia Dortmund ficar a apenas três pontos, desloca-se hoje a Berlim para defrontar o Hertha, a partir das 16:30.