Leipzig vence e sobe à liderança provisória

O Leipzig subiu este sábado à liderança na Liga alemã de futebol, três dias depois de empatar e eliminar o Benfica na Liga dos Campeões de futebol, ao vencer na visita ao Paderborn, por 3-2.

No jogo da 13.ª jornada da Bundesliga, tudo parecia fácil para o Leipzig, que ao intervalo vencia por 3-0, e aos quatro minutos tinha marcado já dois golos, por Patrik Schick, aos três minutos, e Sabitzer, aos quatro.

O terceiro golo, aos 26, foi apontado pelo melhor marcador da equipa e segundo do campeonato, Timo Werner, que chegou aos 13 golos na Bundesliga, a três do polaco Lewandowski.

A visita ao Paderborn parecia um passeio para o Leipzig, mas na segunda metade a equipa teve de sofrer para segurar a vitória, depois de ver o 18.º e último classificado chegar ao 3-2, com golos de Mamba, aos 62', Gjasula, aos 73'.

O Leipzig é primeiro no campeonato, mas ainda na expectativa dos jogos de Borussia Moenchengladbach, que recebe domingo o Friburgo e poderá chegar ao comando, e de Bayern Munique, que defronta o Bayer Leverkusen, e que o pode igualar na liderança.

Em sofrimento esteve também o Borussia Dortmund, com a equipa, a jogar fora, reduzida a dez jogadores, após expulsão de Mats Hummels ao fechar da primeira parte e ao travar em falta um adversário no contra-ataque.

Os golos aconteceram nos primeiros 45 minutos, com o Dortmund, que teve Rafael Guerreiro a titular, a ter uma vantagem de dois golos: Jadon Sancho, aos 15', e Thorgan Hazard, aos 17', antes de Darida reduzir para o Hertha, aos 34'.

A vitória colocou a equipa no quinto lugar, mas pode ser ultrapassada pelo Friburgo, enquanto a formação de Berlim segue na zona do play off de descida, em 16.º, e somou a quinta derrota consecutiva no campeonato.

Esta semana, o clube fez entrar até final da época o ex-selecionador alemão, e também dos Estados Unidos, e antigo internacional, Jurgen Klinsmann, que já hoje esteve no banco do Hertha.

Ainda nesta 13.ª ronda, o Hoffenheim perdeu a oportunidade de subir aos lugares europeus, ao consentir em casa nos instantes finais um empate a 1-1 com o Fortuna Dusseldorf, numa tarde de jogos que se conclui com o campeão Bayern Munique a receber o Bayer Leverkusen.

No domingo estão agendados os jogos Monechengladbach-Friburgo e Wolfsburgo-Werder Bremen, e na segunda-feira o Eintracht, de André Silva e Gonçalo Paciência, e adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, visita o Mainz.