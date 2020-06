Leno sem saudades da Bundesliga: «Como sempre, o Bayern já é campeão. É aborrecido e triste»

Bernd Leno deixou o Bayer Leverkusen em 2018 para reforçar o Arsenal e jogar na Premier League. O guarda-redes parece não ter muitas saudades da Bundesliga.





"Como todos os anos, o Bayern Munique já é campeão. É aborrecido e triste. As pessoas querem uma luta entusiasmante pelo título mas não vejo isso vir a acontecer num futuro próximo. O Bayern é demasiado forte", afirmou Leno, em entrevista ao SWR FussballO Bayern Munique é neste momento líder isolado da liga alemã, com mais sete pontos que o Borussia Dortmund, no segundo lugar. Faltam apenas quatro jornadas para terminar a competição.