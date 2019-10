Lesão afasta guarda-redes do Eintracht Frankfurt até ao fim de 2019

O guarda-redes do Eintracht Frankfurt Kevin Trapp vai ficar afastado da competição até ao fim de 2019 devido a uma lesão num ombro, confirmou esta terça-feira o clube alemão, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa de futebol."O diagnóstico inicial pós-jogo foi confirmado por um especialista em lesões no ombro na segunda-feira. O jogador tem de ser operado e vai perder o que resta desta metade inicial da temporada", pode ler-se no comunicado emitido na página oficial do Eintracht.O diretor desportivo da equipa manifestou-se já sobre a ausência de Trapp: "Infelizmente, não são boas notícias para o Kevin, nem para nós. Desejamos-lhe uma boa recuperação e estamos confiantes de que regressará em forma. Temos toda a confiança no Frederick Ronnow, que vai, certamente, render bem o Kevin."O guarda-redes, de 29 anos, é baixa confirmada já na próxima quinta-feira, na deslocação a Guimarães, para a disputa do jogo da segunda jornada do grupo F da Liga Europa.