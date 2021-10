Lesão de Haaland pode ser mais grave: avançado deve falhar jogo com o Sporting

A lesão de Erling Haaland pode ser mais grave do que se pensava. O jovem avançado do Borussia Dortmund, segundo melhor marcador da Bundesliga apenas atrás de Robert Lewandowski, regressou depois de um período afastado por lesão com dois golos frente ao Mainz, a contar para o campeonato alemão, foi titular a meio da semana diante do Ajax, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas acabou por lesionar-se novamente.





De acordo com o antigo jogador norueguês e jornalista da ESPN, Jan Aage Fjørtoft, a lesão do craque do Borussia Dortmund pode deixá-lo fora dos relvados até 2022, mediante da forma como o seu corpo possa responder aos tratamentos, e falhar, consequentemente, o encontro com o Sporting, a 24 de novembro, no Estádio de Alvalade, para a Liga dos Campeões.