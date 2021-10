Leverkusen cai aos pés do Karlsruhe na Taça da Alemanha

O Bayer Leverkusen perdeu esta quarta-feira em casa diante do secundário Karlsruhe (2-1) e foi eliminado da Taça da Alemanha.

Na BayArena, o médio Lucas Cueto deu vantagem ao Karlsruhe, logo à passagem do minuto cinco, que se manteve até ao início do segundo tempo, no qual os farmacêuticos reagiram pelos pés do defesa Jeremie Frimpon (54'), antes do coreano Choi Kyoung-Rok selar a passagem, aos 63.

Entre equipas do segundo escalão, o líder St. Pauli foi mais forte do que o Dresden (3-2), porém, precisou de prolongamento, tal como o primodivisionário Union Berlim, no campo do Mannheim (3-1), da terceira liga.

Bochum e Ausgburgo tiveram de recorrer ao desempate por grandes penalidades (5-4) para encontrar o vencedor da eliminatória, que acabou por sorrir para o recém-promovido ao principal escalão germânico, enquanto o Colónia foi a Estugarda vencer por 2-0, com dois golos de Anthony Modeste (71' e 77').