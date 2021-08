Leverkusen e Friburgo vencem e lideram à condição a Bundesliga

O Bayer Leverkusen e o Friburgo venceram este sábado Augsburg e Estugarda, respetivamente, em jogos da terceira jornada da Liga alemã, e estão à condição na frente do campeonato.

O Leverkusen deslocou-se ao terreno do Augsburg e venceu por 4-1, beneficiando de dois autogolos de Iago, aos três minutos, e Florian Niederlechner, aos 14. O mesmo Niederlechner reduziu aos 30, mas na segunda parte Schick e Wirtz fixaram o resultado final.

Já o Friburgo bateu fora o Estugarda por 3-2. O sul-coreano Jeong Woo-Yeong marcou para a equipa forasteira aos três e nove minutos, com Holer a ampliar a vantagem aos 28. O Estugarda ainda reduziu pelo grego Mavropanos, aos 45, e por Al Ghaddioui, aos 45+2.

O Frankfurt, com o português Gonçalo Paciência no banco de suplentes até aos 89 minutos, empatou 1-1 na visita ao Bielefeld, com Hauge a marcar para os forasteiros, aos 22 minutos, com a equipa da casa a empatar aos 86, por Wimmer, enquanto o Koln triunfou na receção ao Bochum por 2-1, com golos de Schaub (82) e Lemperle (90+1), com Zoller a reduzir aos 90+4.

O Mainz venceu o Furth por 3-0, com golos de Lucoqui, aos 15, Szalai, aos 18, e Stoger, aos 90+2.

A classificação é liderada à condição por Leverkusen e Friburgo, com sete pontos em três jogos, mas ambas as equipas podem ser ultrapassadas pelo Wolfsburgo, que tem seis pontos e joga domingo com o Leipzig.

Já o Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, soma quatro pontos e vai defrontar este sábado o Hertha, podendo também alcançar os sete pontos em caso de vitória.