Leverkusen goleia Colónia e continua líder com Bayern e Leipzig na perseguição

O Bayer Leverkusen deu esta quarta-feira continuidade à grande prestação na Bundesliga e prossegue na liderança isolada, depois da goleada (4-0) em Colónia, para a 12.ª jornada, em que Bayern Munique e Leipzig venceram.

Os farmacêuticos continuam a ser a única equipa que ainda não perdeu na prova e, hoje, voltaram a triunfar de forma esclarecedora, graças aos tentos de Weiser (08'), Diaby (10'), Patrik Schick (54') e Wirtz (59'), que se traduzem num 1.º lugar isolado, com 28 pontos, mais um do que o campeão bávaro e Leipzig, 2.ºs colocados.

Maximillian Philip, logo à passagem do minuto cinco, causou surpresa em Munique, mas um dos três nomeados para o prémio de 'The Best', atribuído pela FIFA, o polaco Robert Lewandowski, aos 45+1' e 50', operou a reviravolta frente ao 5.º classificado Wolfsburgo.

Um golo do dinamarquês Yussuf Poulsen (60') foi suficiente para o Leipzig vencer o Hoffenheim, 13.º colocado, com 12, enquanto o Bielefeld tarda em sair da zona perigosa da tabela (16.º lugar, com oito), depois de perder (1-0) em casa com o Augsburgo, que seguem em 10.º lugar, com 14.

Com a vida cada vez mais complicada no campeonato está o lanterna vermelha Schalke 04, 18.ª e último colocado, com quatro pontos, depois de ter somado mais um desaire (2-0), na receção ao Friburgo (10.º, com 14), mantendo-se como a única equipa que ainda não triunfou na Bundesliga. O internacional luso Gonçalo Paciência esteve ausente do conjunto de Gelsenkirchen devido a lesão.