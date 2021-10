Leverkusen goleia em Bielefeld e iguala Bayern Munique no topo da Bundesliga

O Bayer Leverkusen foi no domingo a Bielefeld golear o Arminia por 4-0, no fecho da 7ª jornada da Bundesliga, partilhando agora a liderança com o Bayern, que perdeu na receção ao Eintracht Frankfurt.

A goleada dos farmacêuticos começou a ser construída aos 18 minutos, quando o avançado francês Moussa Diaby abriu o marcador, mas pouco depois, aos 24', o avançado checo Patrik Schick, ampliou a vantagem, resultado com que se chegaria ao intervalo.

O mesmo Patrik Schick, segundo melhor marcador do Euro'2020, com os mesmos cinco golos de Cristiano Ronaldo (que levou vantagem por ter menos tempo de utilização), voltou a marcar ao minuto 57', cabendo ao médio Kerem Demirbay fechar o resultado, aos 90'+1, com o quarto golo.

Com este triunfo, o Bayer Leverkusen partilha a liderança com o Bayern de Munique, com 16 pontos, seguidos por Borussia Dortmund e Friburgo, ambos com 15, e pelo Wolfsburgo, quinto classificado, com 13.

A subida do Bayer Leverkusen à liderança só foi possível graças à derrota - a primeira na Bundesliga -, horas antes, do Bayern na receção ao Eintracht Frankfurt, por 2-1, que somou o primeiro triunfo na prova.

Na outra partida hoje realizada, o União de Berlim foi ao terreno do Mainz vencer por 2-1.