Grimaldo volta a marcar e Bayer Leverkusen segue na liderança da Bundesliga

O Bayer Leverkusen segurou este sábado a liderança da Bundesliga, com uma vitória em Bremen, por 3-0, que lhe permite manter-se à frente do Bayern Munique na tabela do campeonato.Menos de 24 horas depois de o Bayern ser líder provisório, com um triunfo em Colónia (1-0), o Leverkusen ganhou com facilidade ao Werder Bremen e vai fechar a 12.ª jornada instalado no 'trono' da liga alemã, com o duelo entre os dois primeiros a prosseguir.

Os comandados de Xabi Alonso adiantaram-se cedo, aos nove minutos, com autogolo do belga Olivier Deman, e antes do intervalo, aos 43', ainda apontaram o segundo, através do holandês Jeremie Frimpong.

O espanhol Alex Grimaldo, que atuou no Benfica de 2015/16 até à época passada, fechou a contagem, aos 76 minutos, para o seu sétimo golo no campeonato, já com os 'verdes' de Bremen totalmente resignados.

Com 34 pontos, o Leverkusen comanda com mais dois do que o Bayern, numa luta reduzida aos dois emblemas. O Estugarda, com 24 pontos (um jogo a menos) é distante terceiro.