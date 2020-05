Leverkusen rendido a Tapsoba: farmacêuticos imbatíveis desde a chegada do ex-V. Guimarães

A aposta do Bayer Leverkusen em Edmond Tapsoba tem-se mostrado certeira. O defesa, de 21 anos, que se transferiu do V. Guimarães para os alemães no mercado de inverno a troco de 18 milhões (mais sete por objetivos), tem sido um verdadeiro talismã nos farmacêuticos.





Still undefeated with Tapsoba. ?? pic.twitter.com/bYt1jPgFzA — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 18, 2020

Estreou-se a 8 de fevereiro na vitória (4-3) frente ao candidato ao título Borussia Dortmund. Soma 10 jogos pelo Leverkusen, ganhou nove e empatou (1-1) apenas um, fora de portas, frente ao também difícil RB Leipzig. Nas redes sociais, e após a vitória frente ao Werder Bremen, o clube não deixou de destacar o excelente registo do defesa do Burquina Faso que em Portugal representou também o Leixões: "Ainda invencíveis com Tapsoba", escreveram.