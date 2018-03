Continuar a ler

Só esta época na liga, Lewa já assinou 23 golos, mais do que os que marcou toda a equipa do Hamburgo (18), em risco de perder a honra de ser a única que nunca foi despromovida na Bundesliga.



Ribéry, que fez as ‘honras da casa’, também ficou famoso, pois o seu primeiro golo (voltou a marcar aos 81’) representou o 51.000 na história da Bundesliga.



A goleada ao Hamburgo (6-0) colocou Lewandowski em mais uma página da história do Bayern. O avançadode 29 anos assinou um hat trick que lhe permitiu chegar aos 100 golos na Bundesliga com a camisola do clube de Munique.Com estes três golos - ainda falhou um penálti pela primeira vez desde que assinou pelos bávaros em 2014 -, o polaco no melhor marcador estrangeiro da história do Bayern (142 tiros certeiros em 182 jogos em todas as provas), superando o brasileiro Elber.

Autor: Aurélio de Macedo