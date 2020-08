Lewandowski 'reclama' Bola de Ouro: «Algum jogador fez o que eu fiz e não a ganhou?»

A pergunta foi feita de forma clara. "A quem daria Robert Lewandowski a Bola de Ouro?". A resposta também clara: "A mim mesmo!" Foi assim que o avançado polaco do Bayern Munique abordou uma das questões do momento no planeta futebol, isto depois da decisão de não ser atribuído o prémio por causa da pandemia de Covid-19. Ora, independentemente dessa paragem forçada, que colocou o futebol de pantanas, o dianteiro frisa que quem fez o que ele fez tem de vencer o troféu de melhor do Mundo.





"Ganhei tudo e fui o melhor marcador em todas as provas. Houve algum jogador no Mundo que o tenha feito e não tenha ganho a Bola de Ouro?", questionou o avançado, em entrevista ao portal polaco 'Sport', na qual abordou também a opção de Leo Messi em abandonar o Barcelona."É um passo muito arriscado. Para mim é difícil julgar as suas motivações, já que nem sei bem se ele quer mesmo sair. Não sei o que se passa no clube e provavelmente só entenderás quando souberes como se vive lá dentro. Mas é arriscado sair de uma equipa na qual estás tão bem integrado. E mesmo que o Messi saia, não terei mais medo dele do que tinha antes", atirou o dianteiro, que nesta temporada apontou uns incríveis 55 golos em 47 partidas.