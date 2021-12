Lewandowski volta atrás sobre Messi: «As palavras dele emocionaram-me»

Robert Lewandowski recebeu o prémio de Personalidade do Ano para o 'Bild', recebido das mãos da viúva de Gerd Müller, e concedeu uma entrevista após um ano em que ficou à porta da Bola de Ouro. O avançado do Bayern Munique abordou também a rivalidade entre Messi e Ronaldo."Desde que me torneio profissional que o Messi e o Ronaldo estão acima de todos os restantes. Sempre foi um duelo entre eles. Tem sempre a ver com o tipo de jogador que preferes. A questão de quem é superior é difícil de responder. Respeito o trabalho árduo do Cristiano Ronaldo. Para o Messi tudo parece fácil. Penso que o Cristiano tem de trabalhar mais duramente para ser bem sucedido", explicou ao jornal alemão.O internacional polaco, de 33 anos, voltou a falar da frustração de não conquistar a Bola de Ouro, que foi atribuída a Messi, voltando atrás no que já havia dito sobre o jogador argentino do PSG "São pequenos detalhes, tudo tem de ser enquadrado. O que posso garantir é que continuarei a fazer o meu trabalho e rubricar os melhores desempenhos em campo. As palavras do Leo emocionaram-me. Não foram palavras vazias, aquele foi um bom momento na minha carreira. Apenas troquei algumas palavras com o Leo [Messi] porque o meu espanhol não é muito bom. Falei com o Kylian [Mbappé] em inglês e ele traduziu para o Leo", revelou, recordando o momento em que Messi pediu para que Lewandowski recebesse a Bola de Ouro referente a 2020, que acabou por não ser atribuída.