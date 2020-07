Liga alemã 2020/21 recomeça em setembro encurtada e sem pausa de inverno

A época 2020/21 na Alemanha começará em 11 de setembro, com jogos da Taça, e o início do campeonato está marcado para 18 de setembro, numa temporada encurtada e sem a habitual pausa de inverno.

Os constrangimentos da época anterior, com a suspensão em março devido à covid-19 e a conclusão no final de junho, 'obrigaram' a Bundesliga a ter de protelar o início da nova época, que terá ainda assim que acabar a tempo do Euro2020, adiado para 2021.

O recomeço em setembro será um mês mais tarde do que o habitual, tendo ainda em conta que as fases finais da Liga Europa, com Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo em prova, e a Liga dos Campeões, com Bayern Munique e Leipzig, decorrem em agosto.

A Bundesliga foi, aliás, o primeiro dos grandes campeonatos a retomar os jogos após mais de dois meses de paragem, quando reiniciou em 16 de maio, o que é praticamente equivalente ao momento em que terminará a Liga de 2020/21.

A conclusão do campeonato da próxima época acontecerá em 22 de maio de 2021, com o Europeu, em que a seleção alemã é adversária de Portugal no grupo F, a ter o seu pontapé de saída marcado para 11 de junho.

A Supertaça da Alemanha, troféu que habitualmente abre a época, apenas se realizará em 30 de setembro.

Ao contrário também do que costuma ser prática, não haverá quase um mês de pausa no Natal, com jogos da Taça em 23 de dezembro e o recomeço da Bundesliga em 02 de janeiro, quando este ano isso apenas aconteceu duas semanas mais tarde, em 17 de janeiro.

No anúncio das datas para 2020/21, a Bundesliga disse também que continua a trabalhar com as autoridades regionais, para preparar um regresso seguro dos espetadores aos estádios, tendo o recomeço em maio acontecido sem público, devido à covid-19.