Lopetegui na lista do Bayern para suceder a Kovac

Apesar de a sua passagem pelo Real Madrid não ter terminado da melhor forma, Julen Lopetegui parece não ter perdido valor no mercado dos treinadores. De tal forma que, segundo revela esta terça-feira o jornal espanhol 'AS', o antigo técnico do FC Porto é um dos nomes que está no topo da lista do Bayern Munique para suceder ao croata Nico Kovac, treinador que aparentemente estará de saída no final da temporada, pese embora estar perto de se sagrar campeão.De acordo com o referido jornal, a aposta em Lopetegui tem muito a ver com a nova era que o clube bávaro se prepara para iniciar, com a saída de veteranos como Arjen Robben e Frank Ribéry e a chegada de vários elementos jovens, tais como Lucas Hernández, Benjamin Pavard e Fiete Arp. Ora, sabendo do passado do espanhol a trabalhar com jovens talentos, o Bayern estará apostado em contratá-lo, procurando também recuperar o bom futebol dos tempos de Pep Guardiola.Para lá de Lopetegui, o Bayern está também de olho em Erik ten Hag, treinador do surpreendente Ajax, mas o facto de o espanhol estar de momento desempregado poderá fazer a balança pender para a opção menos dispendiosa.