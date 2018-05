Continuar a ler

O novo técnico do Borussia Dortmund, de 60 anos, garantiu estar "muito feliz com o novo desafio" e acrescentou: "Este é um dos clubes mais interessantes da Europa. Estou ansioso por voltar à Bundesliga, que conheço muito bem".



Favre, que enquanto jogador foi campeão suíço com a camisola do Servette, clube que posteriormente orientou, antes de se transferir para o Zurique.



Fora da Suíça, treinou o Hertha Berlim e o Borussia Mönchengladbach, passando depois pelo Nice, clube no qual trabalhou nas duas últimas épocas.



O Dortmund, que assegurou um lugar na Liga dos Campeões, era treinado, desde dezembro, pelo austríaco Peter Stöger, que levou a equipa do sétimo ao quarto lugar da Bundesliga.



O Borussia Dortmund, quarto classificado da Liga alemã, anunciou esta terça-feira a contratação do treinador suíço Lucien Favre, que assinou contrato com o clube até 2020."A contratação de Lucien Favre é muito importante para iniciarmos da melhor forma a próxima época", afirmou o diretor desportivo do Borussia, Michael Zorc, lembrando a experiência do suíço no campeonato alemão, contando passagens por Hertha Berlim e o Borussia Mönchengladbach.

Autor: Lusa