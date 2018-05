Continuar a ler

O jogador, de origem sérvia, fez todos os 34 jogos desta temporada do campeonato alemão pelo Eintracht Frankfurt, que terminou na oitava posição, bem como todos os seis embates da Taça da Alemanha.Esta época, Hradecky fez 41 jogos, um particular pela seleção, e sofreu 47 golos, tendo estado presente na vitória do Eintracht por 3-1 sobre o Bayern Munique, em 19 de maio, na final da Taça da Alemanha.O guarda-redes, que conta com 41 internacionalizações pela Finlândia, começou a carreira nos finlandeses do TPS Turku e passou pelos dinamarqueses do Esbjerg e do Brondby, antes de ter chegado a Frankfurt.