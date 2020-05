Luta por Haaland promete: PSG entra em ringue e Real Madrid já arregaça as mangas

O jornal espanhol 'Marca' escreve que o Real Madrid vai ter um concorrente de peso na luta pela contratação de Erling Haaland, provavelmente o jogador mais desejado na Europa atualmente. O jovem avançado de 19 anos do Borussia Dortmund mostra a cada jogo uma veia apuradíssima para o golo e desperta a cobiça dos tubarões, mesmo em tempo de contenção financeira, por causa dos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus





Os merengues há muito têm Mbappé debaixo de olho e a verdade é que o francês ainda não aceitou renovar com o PSG (tem contrato por mais duas épocas), o que tem deixado os campeões gauleses com os nervos em franja.Além disso, Mauro Icardi e Cavani devem deixar Paris no final da época, por isso Haaland é visto como uma boa solução para o ataque, um jogador que pode tornar-se numa referência dentro de poucos anos.Há um ano o passe de Haaland estava avaliado em 12 milhões de euros e acabou por ir do Red Bull Salzburgo para o Borussia Dortmund por 20 milhões. Por quanto pode ser vendido agora? Ninguém sabe ao certo. A verdade é que a sua cotação continua a subir; ainda no último jogo do Dortmund - que marcou o regresso da equipa à ação após a paragem - apontou um golo.O Real Madrid quer uma referência ofensiva e os rumores na capital espanhola dizem que o norueguês é uma forte hipótese. Mas Florentino Pérez também não deixa de olhar para o que se passa no Parque dos Príncipes; Mbappé é um sonho, mas a verdade é que contratação de Haaland pode ser mais exequível. Vamos ver quem leva a melhor no braço de ferro hispano-gaulês...