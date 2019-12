Mainz dá a volta ao marcador e vence na receção ao Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt sofreu, esta segunda-feira, a terceira derrota consecutiva na Liga alemã de futebol, no fecho da 13.ª jornada, ao perder em Mainz por 2-1, depois de ter estado em vantagem no marcador.

A equipa de Frankfurt, pela qual alinhou no 'onze' o internacional português Gonçalo Paciência, abriu o marcador aos 34 minutos, pelo central austríaco Martin Hinteregger, mas sofreu um duro revés à beira do intervalo com a expulsão do médio Dominik Khor, que viu o cartão vermelho depois de derrubar um adversário que caminhava isolado para a sua baliza.

Na segunda parte, o Mainz, em superioridade numérica, deu a volta ao resultado, com golos do avançado austríaco Karim Onisiwo, aos 50 minutos, e do avançado húngaro, Adam Szalai, aos 69.

A expulsão de Hinteregger levou o treinador do Eintracht, o austríaco Adi Hutter, a sacrificar Gonçalo Paciência, substituindo-o por um médio, o espanhol Lucas Torro, logo após o intervalo, de modo a compensar a situação de inferioridade numérica.

No banco do Eintracht esteve outro internacional português, André Silva, que não chegou a ser utilizado, enquanto o internacional holandês Bas Dost, contratado ao Sporting, não foi convocado.

Com esta derrota, o Eintracht Frankfurt caiu para 10.º lugar, com 17 pontos, mais dois do que o Mainz, que é 15.º, numa Liga liderada pelo Borussia Mönchengladbach, com 28, seguido pelo Leipzig, com 27, do Schalke, com 25, e do Bayern, com 24.