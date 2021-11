Mainz empata com Moenchengladbach e ameaça lugares da Champions

O Mainz empatou esta sexta-feira a um golo com o Borussia Moenchengladbach, na abertura da 11.ª jornada da Liga alemã, e segue em quinto lugar, com os mesmos pontos do quarto, que dá acesso à Champions.

A equipa do Borussia Moechengladbach, que goleou há semana e meia em casa o campeão Bayern de Munique, por 5-0, para a Taça da Alemanha, adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo médio Florian Neuhaus, mas o Mainz, que tem sido um dos destaques da atual edição da Bundesliga, restabeleceu o empate aos 76', pelo médio suíço Silvan Widmer.

O ponto conquistado pelo Mainz coloca-o, provisoriamente, em quinto lugar, com 17 pontos, os mesmos do quarto, o Bayer Leverkusen, que se desloca a Berlim no domingo para defrontar o Hertha, com 17, enquanto o Borussia Moenchengladbach segue em nono lugar, com 15.

O campeonato é liderado pelo Bayern de Munique, adversário do Benfica na Champions, com 25 pontos, seguido do Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, com 24, e do Friburgo, em terceiro lugar, com 22.