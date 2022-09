Mainz vence em casa do Borussia Mönchengladbach e estraga estreia de Weigl

O Mainz subiu este domingo ao quinto lugar da Bundesliga, ao vencer por 1-0 no estádio do Borussia Mönchengladbach, no encerramento da quinta jornada da prova, que passou a ser liderada por Friburgo e Borussia Dortmund.

Um golo marcado aos 55 minutos pelo defesa espanhol Aaron Martin, na conversão exemplar de um livre direto, foi suficiente para garantir o triunfo, no lance imediato à expulsão do defesa japonês Ko Itakura no Mönchengladbach, aos 53', devido a uma falta violenta.

O médio Julian Weigl, emprestado pelo Benfica ao Borussia, estreou-se pela equipa da casa, ao substituir o francês Kouadio Kone aos 87', no encontro em que os anfitriões sofreram a primeira derrota no campeonato, no qual ocupam o nono lugar, enquanto o Mainz subiu a quinto, a dois pontos do topo da classificação.