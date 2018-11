Mais problemas no Bayern: Ribéry agrediu jornalista após derrota em Dortmund

Depois de um período em que as coisas pareciam estar mais calmas no Bayern Munique, com resultados mais positivos nos últimos jogos, os problemas regressaram no domingo. Para além da, que colocou os bávaros no quinto lugar a sete pontos da liderança, também houve um escândalo a envolver Franck Ribéry.De acordo com o jornal alemão 'Bild', o francês não digeriu bem a derrota e insultou e esbofeteou um jornalista da BeIN Sports (Patrick Guillou). A informação acabou por ser confirmada pelo diretor desportivo do clube, Hasan Salihamidzic."Franck Ribéry falou-nos de uma altercação com o seu compatriota, Patrick Guillou, que conhece há muitos anos. Estivemos de acordo com Patrick Guillou em que falaríamos numa reunião sobre como abordar este tema", disse Salihamidzic. O jornalista não quis pronunciar-se sobre este tema.