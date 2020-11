Manchester City junta-se a PSG e Juventus pela contratação de Alaba

David Alaba vai terminar contrato com o Bayern Munique, depois do 'murro na mesa' dado pelos responsáveis bávaros nas negociações para renovação do vínculo, e o tubarões do Velho Continente já se posicionam para garantir a contratação do lateral austríaco de 28 anos. Segundo informou o 'SportsBild', o Manchester City de Pep Guardiola juntou-se à lista de interessados, no qual já constavam PSG e Juventus. A boa relação de Alaba com o técnico catalão pode vir a ser decisiva no desfecho das negociações.





Alaba não escondeu que pretende rumar à liga espanhola para representar Barcelona ou Real Madrid. O internacional pela Áustria já envergou a camisola do Bayern por 8 ocasiões esta temporada.