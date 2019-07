Marcus Thuram assina pelo Borussia Mönchengladbach

O avançado francês Marcus Thuram, que representou o Guingamp nas duas últimas temporadas, assinou contrato com o Borussia Mönchengladbach até 2023, anunciou esta segunda-feira o quinto classificado da última edição da Liga alemã.Apesar de os dois clubes não revelarem os valores da transferência, a imprensa francesa avança que o Borussia Mönchengladbach vai pagar entre 10 e 12 milhões de euros pelo jogador, de 21 anos, que é filho do antigo defesa internacional gaulês Lilian Thuram.Esta é, de resto, a maior venda da história do Guingamp, que na última temporada foi despromovido ao segundo escalão, após terminar no 20.º e último lugar da Ligue 1.Marcus Thuram, que anotou 13 golos pelo Guingamp na época transata, representou a França no último Campeonato da Europa de sub-21, além de ter ajudado a seleção de sub-19 a conquistar o Europeu da categoria, em 2016.