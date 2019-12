Mario Gómez diz que VAR é "uma m****" depois de 6 golos anulados em 3 jogos

Mario Gómez 'explodiu' esta terça-feira contra a influência do VAR no futebol moderno. O avançado alemão, de 34 anos, representa atualmente o Estugarda, da 2ª divisão alemã e diz que o vídeoárbitro "é uma m****". Até porque, nos últimos três jogos, frente a Darmstadt, Nuremberga e Sandhausen, o antigo internacional germânico viu serem anulados 6 golos por intervenção do VAR."É a sexta vez, e por uma questão de centímetros. Quando vejo as imagens, parecem todas iguais. Avançados como eu dependem de cruzamentos, passes e lidarmos com a linha de fora de jogo, e somos severamente punidos pelo VAR", relatou o ponta-de-lança à 'Sky.de'. "Assim teremos de contratar um punhado de 'Messis', que corram com a bola desde o meio do terreno e marquem os golos.""As pessoas vão ao estádio porque querem ver golos. Se olharmos por esse prisma, por vezes nem chegam a dois centímetros e isso só pode ser piada. Porque se se apitar todas as vezes por causa de dois centímetros, ou se o árbitro assistente levanta sempre a bandeirola para se sentir protegido da pressão do VAR... é uma m****", lamentou Gómez, que soma atualmente somente 2 golos em 13 partidas pelo Estugarda esta época."Talvez seja a vingança dos árbitros por terem estado 20 anos a 'levar nas orelhas' no relvado", frisou, confessando: "Eu sou certamente um dos que chateia os árbitros. Talvez seja essa a razão."