Mario Götze deixa Borussia Dortmund no final da temporada

O internacional alemão Mario Götze vai deixar o Borussia Dortmund no final da temporada 2019/20, uma decisão que foi "tomada em conjunto", segundo anunciou este sábado o clube no qual alinha o português Raphaël Guerreiro.

"Vamos separar-nos de Mario Götze neste verão. Foi uma decisão mútua e de respeito. Mario é um grande homem", revelou o diretor desportivo do Dortmund, Michael Zork, numa entrevista à Sky Sports alemã.

O médio, de 27 anos, perdeu o estatuto de titular esta temporada e foi utilizado por Lucien Favre apenas em 20 ocasiões, tendo apontado três golos.

O ponto alto da carreira de Götze, que também representou o Bayern Munique durante três épocas, aconteceu na final do campeonato do mundo de 2014, no Brasil, quando apontou o único tento do encontro diante da Argentina, aos 113 minutos, entregando o título à seleção germânica.