Martin Schmidt demitido do comando técnico do Augsburgo

O suíço Martin Schmidt foi demitido do cargo de treinador do Augsburgo, após ter averbado a sétima derrota nos últimos nove jogos, perante o líder Bayern de Munique, anunciou esta segunda-feira o 14.º classificado da Bundesliga.

"Não foi uma decisão fácil de tomar, mas, tendo em conta que conquistámos apenas quatro pontos nos últimos nove jogos, necessitávamos de uma mudança na equipa técnica", afirmou o diretor desportivo do Augsburgo e antigo internacional alemão Stefan Reuter.

Por seu lado, Martin Schmidt disse aceitar o afastamento do comando técnico do Augsburgo, embora confessando que gostaria de "ter deixado uma marca" no clube ao qual chegou em abril do ano passado.

O Augsburgo leva sete derrotas e apenas uma vitória nas últimas nove partidas da Bundesliga, sendo que no passado domingo perdeu por 2-0 na visita ao líder Bayern de Munique.

A equipa ocupa o 14.º posto da prova, com 27 pontos, a cinco do 16.º e antepenúltimo lugar, que dá acesso ao playoff pela permanência.