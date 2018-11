Matthias Ginter com fratura nos ossos da cara

O futebolista internacional alemão Matthias Ginter sofreu no domingo uma lesão no rosto, com fratura na mandíbula e osso orbitral, e estará ausente dos relvados várias semanas.A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Borussia Mönchengladbach, após a vitória no domingo diante do Hannover (4-1), num jogo que colocou a equipa na vice-liderança do campeonato alemão e no qual Ginter saiu aos 40 minutos.O defesa saiu a sangrar, muito maltratado e agarrado ao rosto, e, segundo o clube, será operado na terça-feira, não sendo expectável que regresse à competição antes da paragem de inverno na Bundesliga, até meados de janeiro.A lesão aconteceu num choque com o avançado nigeriano Sarenren Bazee, do Hannover, que também teve que sair, uns minutos após o lance, com uma comoção cerebral.