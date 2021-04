Metzelder confessa crimes de pornografia infantil: «Terei de viver com a culpa o resto da vida»

Christoph Metzelder começou esta quarta-feira a ser julgado, em Düsseldorf, por divulgação de pornografia infantil. Após cerca de quatro horas de audiência, o antigo internacional alemão fez uma confissão parcial dos crimes e deixou um pedido de desculpas às vítimas.





"Obtive imagens e fiz capturas de ecrã em sites de livre acesso. Troquei fantasias extremas em chats. Aceito a punição e peço perdão às vítimas de violência sexual. Terei de viver com esta culpa perante a sociedade para o resto da minha vida", afirmou o antigo defesa de Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, atualmente com 40 anos de idade.De acordo com a imprensa alemã, com esta confissão em tribunal, Metzelder deverá ser condenado a uma pena de 10 a 12 meses de liberdade condicional, sendo que o antigo defesa já se havia declarado culpado na fase de investigação.Recorde-se que processo de posse e partilha de pornografia infantil foi divulgado pelo 'Bild' em setembro de 2019, na sequência de uma denúncia de uma antiga companheira do antigo jogador germânico, que terá recebido, pelo menos, 15 imagens de pornografia infantil.