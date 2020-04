M'Gladbach voltou aos treinos sem realizar testes ao coronavírus

A exemplo de outros clubes da Bundesliga, o Borussia Monchengladbach regressou esta segunda-feira ao trabalho com muitas restrições e sem os membros do plantel e equipa técnica serem sujeitos a testes de despiste ao novo coronavírus, numa altura em que a pandemia já infetou mais de 100 mil pessoas na Alemanha e o número de mortes no país é superior a 1600.





"Na opinião dos nossos médicos, não faz sentido [fazer testes]. Atualmente não há sinais de infecção. Obviamente estamos a seguir atentamente se alguém desenvolve sintomas que exijam que seja feito um teste", explicou o diretor-desportivo do clube Max Eberl, depois de na semana passada os atletas profissionais terem sido autorizados pelas autoridades da região a treinarem nas instalações dos respetivos clubes.O regresso aos treinos aconteceu à porta fechada e com o cumprimento de vários protocolos de higiene e com muitas cautelas. O plantel foi dividido em grupos que realizaram sessões distintas ao longo do dia para ser mais fácil manter as distâncias de segurança e os jogadores utilizaram balneários diferentes. Tudo isto depois de nos últimos dias jogadores, treinadores e staff do clube terem sido novamente informados sobre os cuidados de higiene e comportamentos a ter em conta para evitar possíveis infeções."O futebol não tem uma situação especial. A decisão do departamento de saúde permite-nos aumentar as nossas atividades de treino, mas continuamos a cumprir e seguir as restrições. É um passo pequeno e importante para nós, mas o mais importante continua a ser a saúde de todos e a contenção do coronavírus ", acrescentou Max Eberl.