Mitroglou deixa clube da 6.ª divisão: ida para o banco terá sido a gota de água

Apenas dois meses depois de ter sido anunciado como reforço , e com somente cinco jogos oficiais disputados, o avançado grego Kostas Mitroglou está de saída do modesto SV Scherpenberg, da sexta divisão alemã. A razão, explica a imprensa alemã, terá tido a ver com a insatisfação do ex-Benfica, de 35 anos, ao ser relegado para o banco de suplentes.Segundo o 'NRZ', tudo ter-se-á devido à mudança estratégica do treinador Ralf Gemmer, que passou a atuar em 4-2-3-1 depois de duas derrotas - em troca com o anterior 4-4-2. Ora, com a nova tática, Mitroglou passava a ser chamado a mais tarefas defensivas, algo que o grego não aceitou muito bem. Daí que, depois de até ter entrado a todo o gás no campeonato - com três golos em quatro jogos -, tenha rapidamente passado a suplente e a jogador... livre."Quase fazemos mais manchetes do que o Bayern! No início foi tudo muito positivo. Nos primeiros jogos de preparação tudo correu bem e o Kostas adaptou-se bem. Mas nas últimas semanas as coisas evoluíram para esta situação", explicou Ralf Gemmer, dando precisamente a entender que a saída do grego se deveu a um desentendimento.