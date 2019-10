Müller 'aperta o cerco' ao Bayern e aponta à porta de saída

Thomas Müller pode estar de saída do Bayern Munique. De acordo com a informação avançada pelo 'Sport Bild', o avançado alemão, de 30 anos, não se encontra satisfeito com a sua atual situação nos bávaros e pretende colocar um ponto final na ligação com o clube, que perdura desde 2000, altura em que chegou do TSV Pähl para integrar os juniores do Bayern.Segundo o mesmo órgão, Müller está insatisfeito com o facto de ser visto como um jogador para entrar desde o banco e não como titular, papel esse que passou a assumir desde que Niko Kovac assumiu o comando técnico dos bávaros, em 2018.Num total de sete partidas na Bundesliga disputadas esta temporada, o internacional alemão foi titular apenas em três, sendo que as outras quatro vezes saiu sempre do banco de suplentes, com um máximo de trinta minutos por jogar, uma situação que não vai de encontro com as suas pretensões."Um treinador tem de tomar decisões difíceis antes de cada partida. Sem dúvida que tem havido uma tendência nos últimos cinco jogos que não me deixa muito feliz", afirmou o jogador, citado pela imprensa alemã.A lealdade que sempre demonstrou poderá levar o clube a facilitar a sua saída, mesmo com mais um ano de contrato pela frente - termina em 2021. De acordo com o Sport Bild, no último verão, o Inter esteve interessado em garantir os serviços do jogador e, em 2017, foi a vez do Liverpool também demonstrar interesse no avançado. Contudo, Müller sempre colocou o Bayern Munique como a sua única prioridade.Com o futuro por resolver, resta a Thomas Müller encontrar uma solução para poder continuar a competir ao mais alto nível - um dos desejos do jogador - que não vê o final de carreira para breve.