Müller 'atira-se' a Ancelotti: «Bayern Munique parecia o Faroeste»

Carlo Ancelotti foi a grande aposta do Bayern Munique após a saída de Pep Guardiola, mas o treinador italiano não aguentou muito tempo no cargo: chegou no verão de 2015 e saiu ano e meio depois. Nos bastidores falou-se de um boicote de vários jogadores do plantel insatisfeitos com os métodos do técnico. Müller foi um deles. Agora, o avançado alemão confirma que a sucessão de Guardiola não foi o que esperava.





"Nos anos após a saída de Guardiola não tivemos sucesso. Na verdade, às vezes era como estar no Faroeste. Tudo o que tínhamos conseguido, tudo o que aprendemos naqueles anos maravilhosos, foi-se. Tive a impressão de que tudo poderia acontecer. Em termos de entretenimento, talvez para os adeptos fosse melhor desta forma", referiu o avançado alemão em entrevista ao jornal 'The Athletic.'Recorde-se que Müller perdeu muito do protagonismo na era de Carlo Ancelotti à frente do Bayern Munique.O avançado alemão, de 30 anos, soma esta temporada 33 jogos e 9 golos marcados.