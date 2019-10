Mönchengladbach goleia Augsburgo e isola-se na liderança da Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach assumiu este domingo a liderança isolada da liga alemã, ao golear em casa o Augsburgo por 5-1, aproveitando os deslizes de Bayern Munique, Friburgo, Leipzig, Schalke e Bayer Leverkusen na sétima jornada.Os golos de Denis Zakaria (dois minutos), Patrick Hermann (8' e 13'), Alassane Plea (39') resolveram o encontro ainda na primeira parte, com o resultado a ser fechado por Breel Embolo (83'), já depois de Florian Niedelechner (80') ter feito o 'tento de honra' dos visitantes.A quarta vitória consecutiva na prova permite ao Mönchengladbach isolar-se no topo da classificação, com 16 pontos, mais dois do que Bayern Munique, Friburgo, Leipzig, Schalke e Leverkusen.O campeão germânico, líder à partida para a sétima jornada, foi surpreendido em casa por 2-1 pelo Hoffenheim, enquanto o Borussia Dortmund, com Raphaël Guerreiro a titular, empatou 2-2 em Friburgo.A jogar em casa, Bayer Leverkusen e Schalke, também não foram além do empate, ambos a uma bola, diante de Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e Colónia, respetivamente.A ronda sete prossegue ainda hoje, com a receção do Wolfsburgo ao Union Berlin, e com o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, a fechar a jornada frente ao Werder Bremen.